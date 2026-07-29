Жительница Кузнецка стала жертвой мошенничества после звонка с приглашением на диспансеризацию Криминал

Пенза, 29 июля 2026. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1948 года рождения после телефонного общения со злоумышленницей, которая выманила у нее номер СНИЛС якобы для прохождения диспансеризации, лишилась денег. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

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«На следующий день кузнечанке поступил еще один звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей силового ведомства и заявила, что ранее женщина общалась с мошенниками и они пытаются похитить все ее сбережения в целях поддержки экстремистских организаций. Под предлогом спасения денег злоумышленница убедила заявительницу снять все накопления и передать их якобы доверенному человеку звонившей. Испугавшись, женщина собрала в доме все свои сбережения в сумме 500 тыс. рублей и передала их неизвестному около своего дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».