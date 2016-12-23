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Пензенский драмтеатр успешно прошел предновогоднюю проверку — МЧС

10:51 | 23.12.2016 | Культура

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Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Противопожарная безопасность обеспечена в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского на должном уровне. К такому выводу пришли специалисты по итогам проверки, проведенной в преддверии новогодних праздников.

Пензенский драмтеатр успешно прошел предновогоднюю проверку — МЧС

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, главное внимание проверяющих было приковано к елке, которая соответствует техническим нормам, а игрушки и гирлянды подобраны с учетом требований безопасности.

В фойе, где установлено искусственное дерево, имеется четыре огнетушителя и пожарные рукава.

В зрительном зале также предусмотрено все необходимое на случай происшествия. Железный занавес, который призван в случае возгорания отгородить сцену от зрительного зала, не вызвал нареканий у сотрудников МЧС.

С артистами, задействованными в новогодних представлениях, проведен противопожарный инструктаж.

Первое праздничное представление состоится в драматическом театре утром в предстоящую субботу, 24 декабря.
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