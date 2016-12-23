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Главный приз пензенского кинофестиваля «Мужская роль» присужден Алексею Гуськову

11:43 | 23.12.2016 | Культура

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Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Главный приз кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина, прошедшего в Пензе в девятый раз, присужден заслуженному артисту России Алексею Гуськову за работу в фильме «Находка», который закрыл программу основного показа.

Главный приз пензенского кинофестиваля «Мужская роль» присужден Алексею Гуськову

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Лучшей картиной, представленной на фестивале, по мнению женского зрительского жюри, был признан фильм режиссера Оксаны Карас «Хороший мальчик».

В рамках фестиваля, стартовавшего 19 декабря, отечественные художественные и документальные картины, а также короткометражное кино посмотрели почти 4 тыс. человек, сообщает пресс-служба учреждения культуры «Пензаконцерт», в стенах которого прошла церемония закрытия мероприятия.
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