В Пензе 25 января пройдет кавер-фестиваль «Владимиру Высоцкому посвящается»
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Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Пятый кавер-фестиваль «Владимиру Высоцкому посвящается» пройдет в большом зале пензенской областной филармонии в день рождения автора-исполнителя, 25 января.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель ансамбля «Старгород», директор центра русской хоровой и вокальной культуры Михаил Кокорин на сцену поднимутся в первую очередь пензенские исполнители.
«Примут участие ансамбль «Старгород», муниципальный духовой оркестр, отдельные исполнители — Михаил Рудаков, Анатолий Николаев, Тимофей Николаев, Татьяна Стаильская, Екатерина Бородина, Дмитрий Кусков, Ульяна Козырькова, руководитель ансамбля «Казачья застава» Андрей Сугоняк, [...] группы «Случайные люди», «Академик», «Безопасное лето», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что также ведутся переговоры с исполнителями из Самары и Нижнего Новгорода.
«Фестиваль переходит из статуса городского в региональный», — отметил Михаил Кокорин.
Он уточнил, что начало мероприятия запланировано на 19.00.