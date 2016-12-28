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В Пензе 25 января пройдет кавер-фестиваль «Владимиру Высоцкому посвящается»

13:27 | 28.12.2016 | Культура

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Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Пятый кавер-фестиваль «Владимиру Высоцкому посвящается» пройдет в большом зале пензенской областной филармонии в день рождения автора-исполнителя, 25 января.

В Пензе 25 января пройдет кавер-фестиваль «Владимиру Высоцкому посвящается»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель ансамбля «Старгород», директор центра русской хоровой и вокальной культуры Михаил Кокорин на сцену поднимутся в первую очередь пензенские исполнители.

«Примут участие ансамбль «Старгород», муниципальный духовой оркестр, отдельные исполнители — Михаил Рудаков, Анатолий Николаев, Тимофей Николаев, Татьяна Стаильская, Екатерина Бородина, Дмитрий Кусков, Ульяна Козырькова, руководитель ансамбля «Казачья застава» Андрей Сугоняк, [...] группы «Случайные люди», «Академик», «Безопасное лето», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что также ведутся переговоры с исполнителями из Самары и Нижнего Новгорода.

«Фестиваль переходит из статуса городского в региональный», — отметил Михаил Кокорин.

Он уточнил, что начало мероприятия запланировано на 19.00.
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