В Пензе 13 января пройдет ежегодный фестиваль «Поют журналисты» Культура

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. XII ежегодный фестиваль «Поют журналисты» состоится в пензенском доме молодежи в День российской печати, 13 января.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» художественный руководитель и автор проекта, заслуженная артистка РСФСР Нина Голубина, на этот раз мероприятие объединит несколько поколений журналистов — вместе со взрослыми представителями профессии на сцене выступят их дети.

По ее словам, изначально планировалось посвятить мероприятие 100-летию газеты «Пензенская правда», но участники не пришли к единому мнению на этот счет.

Нина Голубина пояснила, что в связи с этим выступления не будут посвящены какой-либо определенной тематике, выбор песен остается за исполнителями.

Она отметила, что, несмотря на «полнейшую демократию», планируется, что зрителям представят не исполненные ранее номера.

«Я вот хочу выйти с премьерной песней на стихи нашего поэта Геннадия Горланова. […] Возможно, мы ее споем в конце. Обязательно припев будут исполнять все участники, и, может, даже зал подпоет», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на сцену также выйдут музыканты под руководством Игоря Фатеева.

В 2017 году, по словам Нины Голубиной, в фестивале будут участвовать 28 человек, трое из которых — дети, а вести мероприятие будет Светлана Февралева.

«Также мы почтим память всех ушедших из жизни журналистов. […] Мы должны отдать дань памяти всем людям, которые посвятили жизнь этому ремеслу», — сказала она.

Артистка уточнила, что вход на концерт по традиции будет свободным.