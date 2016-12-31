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Более 400 детей из районов области посетили губернаторскую елку в Пензе

09:22 | 31.12.2016 | Культура

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Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Около 600 человек, в том числе более 450 детей из всех районов Пензенской области, стали участниками благотворительной губернаторской елки, прошедшей в драматическом театре имени А.В. Луначарского в минувшую пятницу, 30 декабря.

Более 400 детей из районов области посетили губернаторскую елку в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте драмтеатра, в числе гостей праздника были воспитанники школ-интернатов, спасского детдома, оставшиеся без попечения родителей дети, несовершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья, а также семьи беженцев и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Кроме того, на елке присутствовали учащиеся, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве.

Новогоднюю атмосферу в фойе создали Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга, ее дочка и Медведь, вместе с которыми дети играли, пели и танцевали у елки.

Главным подарком детям стала сказка «Щелкунчик».
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