Иван Белозерцев выступил за создание новых творческих коллективов в Пензенской области Культура

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Новые творческие коллективы необходимо создавать в Пензенской области. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 9 января.

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«У нас много одаренных детей, выпускников. […] Если ставить задачу участвовать в каких-то концертах, […] тогда будут появляться идеи», — отметил он, призвав чиновников от культуры не отсиживаться в кабинетах.

Губернатор поручил руководителям областного и городского управлений культуры Татьяне Курдовой и Вере Фейгиной взять вопрос создания новых коллективов на личный контроль.

Иван Белозерцев выразил надежду, что в 2017 году учреждения культуры Пензенской области будут работать более активно, чем в 2016-м.