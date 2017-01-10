Переименование управления культуры в министерство не скажется на его работе — Шилов Культура

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Директор центра культуры и досуга города Пензы Евгений Шилов, возглавлявший областное управление культуры и архива с 2013 по 2015 годы, считает, что переименование ведомства в министерство не скажется на его деятельности.

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«На мой взгляд, как ни назови организацию, главное, чтобы был результат ее деятельности», — сказал он, комментируя ИА «PenzaNews» решение о реорганизации управления культуры и архива Пензенской области.

Вместе с тем, по словам Евгения Шилова, появление в Пензенской области министерства культуры показывает, что власти региона с уважением относятся к данной сфере.

По мнению Евгения Шилова, вслед за этим должны последовать и более предметные шаги, среди которых — организация в здании бывшего дома офицеров культурно-досугового центра.

Он также выразил надежду на то, что создание комитета по делам архивов Пензенской области придаст стимул для развития данного направления.

«Архив, если на него посмотреть взглядом несведущего человека, — это полки до потолка, заваленные документами и папками. На самом деле архивы — это очень тонкая структура, тонкая организация, потому что все эти папки разложены по порядку, по хронологии, по предприятиям. За всем этим огромный труд людей. Сегодня в жизни очень активно внедряется автоматизация процесса учета данных, архивации. Соответственно, идет работа по оцифровке, чтобы люди, приходя с запросом, получали информацию моментально. Работа архивного дела развивается, и, я надеюсь, что эти новые технологии в скором времени придут в Пензу», — добавил собеседник агентства.

«Театр построен, филармония есть, киноконцертный зал есть, библиотека новая — у нас достаточное количество учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием. Я думаю, что эта мера — по организации нового госоргана — заострит внимание на вопросах организации работы в архивах Пензенской области», — резюмировал Евгений Шилов.