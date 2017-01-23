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В пензенской библиотеке появился впервые опубликованный дневник Никанора Савича

13:15 | 23.01.2017 | Культура

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Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Впервые опубликованные записи известного политического деятеля, депутата Госдумы 1907–1917 годов Никанора Савича «После исхода: Парижский дневник. 1921–1923» поступили в пензенскую областную библиотеку имени М.Ю. Лермонтова.

В пензенской библиотеке появился впервые опубликованный дневник Никанора Савича. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Дневник представляет собой уникальное историческое свидетельство. Автор в 1919–1920 годах входил в состав Особого совещания, а затем — правительства при генералах Антоне Деникине и Петре Врангеле. Период изгнания он провел во Франции, а в 1920-е годы активно участвовал в политической жизни русского зарубежья, нередко оказываясь в центре событий.

Записи содержат особую оценку и оригинальные размышления Никанора Савича об истории России, ее революционном крушении и уроках, которые следует извлечь потомкам.

Важным дополнением служит фрагмент переписки автора дневника с генералом Петром Врангелем.

Книга представит интерес для всех, кто интересуется историей Отечества, сообщается на сайте пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.
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