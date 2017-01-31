16:01:53 Вторник, 31 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе выставку «Малый Эрмитаж» перевезли из картинной галереи в областную библиотеку

08:35 | 31.01.2017 | Культура

Печать

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого перевезли картины, экспонировавшиеся на выставке «Малый Эрмитаж», в областную библиотеку имени М.Ю. Лермонтова.

В Пензе выставку «Малый Эрмитаж» перевезли из картинной галереи в областную библиотеку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За три месяца работы в губернаторском доме около 8,5 тыс. пензенцев и гостей города смогли насладиться произведениями западноевропейского искусства. Перед зрителями предстали работы титанов эпохи возрождения, в числе которых — Лоренцо Креди, Джампетрино, Сандро Боттичелли, Рафаэль Санти, Джорджоне, Ганс Мемлинг, Франческа дель Косса, Уголино ди Нерио, Джовани Буонконсильио», — говорится в сообщении, опубликованном в группе картинной галереи в социальной сети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что большим блоком были представлены голландские художники, сделавшие революцию в европейском изобразительном искусстве — Ян де Брей, Адриан ван Остаде, Питер де Хох, Ян Вермеер, Питер Брейгель Старший, Ян Стен.

«Из этой плеяды нидерландских художников особо выделяются мастера натюрморта, чьи работы восхищали зрителей — Виллем Клас Хеда, Абрахам ванн Беерен, Виллем Ван Алст. Особой популярностью у посетителей пользовались две работы, датируемые XIX веком. «Барон Грэхэм» — парадный портрет, выполненный в стиле неоклассицизма Джоном Синглотоном Копли, восхищал женские сердца. Не меньший интерес привлекал сюжет картины Эрнста Норманда «Пигмалион и Галатея», рассказывающий о любви, которая сделала невозможное», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в областной библиотеке выставка будет работать в течение двух месяцев.

Открытие «Малого Эрмитажа» пройдет в рамках мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине со дня основания Пензенской области, которые намечены на пятницу, 3 февраля.
Актуальное
Читайте также
В пензенской горбольнице №6 завершен ремонт отделения оториноларингологии Пензенская область получит 47 млн. рублей на высокотехнологичную медпомощь
Стала известна программа празднования 70-летия отечественного хоккея в Пензе В Пензе еще 13 классов закрыли на карантин
Житель Заречного отделался условным сроком за сообщение о готовящемся взрыве на КПП Мэр Пензы возглавил медиарейтинг глав администраций столиц регионов ПФО за 2016 год
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама