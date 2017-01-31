В Пензе выставку «Малый Эрмитаж» перевезли из картинной галереи в областную библиотеку Культура

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого перевезли картины, экспонировавшиеся на выставке «Малый Эрмитаж», в областную библиотеку имени М.Ю. Лермонтова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За три месяца работы в губернаторском доме около 8,5 тыс. пензенцев и гостей города смогли насладиться произведениями западноевропейского искусства. Перед зрителями предстали работы титанов эпохи возрождения, в числе которых — Лоренцо Креди, Джампетрино, Сандро Боттичелли, Рафаэль Санти, Джорджоне, Ганс Мемлинг, Франческа дель Косса, Уголино ди Нерио, Джовани Буонконсильио», — говорится в сообщении, опубликованном в группе картинной галереи в социальной сети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что большим блоком были представлены голландские художники, сделавшие революцию в европейском изобразительном искусстве — Ян де Брей, Адриан ван Остаде, Питер де Хох, Ян Вермеер, Питер Брейгель Старший, Ян Стен.

«Из этой плеяды нидерландских художников особо выделяются мастера натюрморта, чьи работы восхищали зрителей — Виллем Клас Хеда, Абрахам ванн Беерен, Виллем Ван Алст. Особой популярностью у посетителей пользовались две работы, датируемые XIX веком. «Барон Грэхэм» — парадный портрет, выполненный в стиле неоклассицизма Джоном Синглотоном Копли, восхищал женские сердца. Не меньший интерес привлекал сюжет картины Эрнста Норманда «Пигмалион и Галатея», рассказывающий о любви, которая сделала невозможное», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в областной библиотеке выставка будет работать в течение двух месяцев.

Открытие «Малого Эрмитажа» пройдет в рамках мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине со дня основания Пензенской области, которые намечены на пятницу, 3 февраля.