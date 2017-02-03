Выставка «Малый Эрмитаж» официально открыта в пензенской библиотеке Культура

Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Открытие выставки «Малый Эрмитаж» состоялось в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в пятницу, 3 февраля.

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Обращаясь к собравшимся, директор картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный подчеркнул, что в течение нескольких месяцев работы экспозиции в губернаторском доме ее посетили около 10 тыс. человек.

«Теперь она станет на достаточно большой промежуток времени художественным центром такого огромного района, коим является Арбеково, где проживает свыше 100 тыс. человек», — отметил он.

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Кирилл Застрожный сообщил, что на проведение выставки «Малый Эрмитаж» уже поступила заявка от начальника департамента культуры Заречного Николая Сизова.

«Выставка будет проходить по Пензенкой области, а затем она останется навсегда в фондах пензенской картинной галереи», — добавил он.

В свою очередь директор областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Марина Осипова выразила надежду, что выставка будет пользоваться популярностью.

«Об этой выставке очень много спорят — нужны ли такие выставки? Мое мнение, что такие выставки нужны, особенно в новых микрорайонах. И почему? Мы восхищаемся неспроста — в этом выставочном зале еще присутствуют книги всевозможных репродукций великих художников и работ из лучших музеев мира. Я думаю, что эта выставка должна позволить каждому родить такую мечту — побывать в Эрмитаже, музее Прадо или еще каком-то замечательном мировом музее и конечно, чтобы эта мечта осуществилась. А все, кто придет сюда, будут рассказывать — эта мечта у меня родилась в музее имени Лермонтова», — сказала Марина Осипова.