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В Пензе 18 февраля пройдет творческий вечер Захара Прилепина

16:11 | 07.02.2017 | Культура

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Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Творческий вечер писателя Захара Прилепина пройдет во дворце культуры имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в субботу, 18 февраля.

В Пензе 18 февраля пройдет творческий вечер Захара Прилепина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В рамках мероприятия он проведет презентацию своей новой книги «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы».

По словам автора, она является не художественной, а философски-публицистически-автобиографической, порожденной событиями последних лет — в Крыму, на Донбассе и в Сирии. В нее вошло 11 биографий писателей и поэтов золотого века, умевших держать в руке не только перо, но и оружие.

Также в Пензе состоится показ моноспектакля «Ты че такой похнюпый?» по рассказу Захара Прилепина «Колеса» с актером театра и кино Михаилом Сивориным в главной роли.

Кроме того, в рамках творческого вечера все желающие смогут пообщаться с Захаром Прилепиным в формате вопросов и ответов.

Как сообщил ИА «PenzaNews» один из организаторов мероприятия, цена на билеты варьируется от 300 до 800 рублей. Начало творческого вечера намечено на 18.00.

Захар Прилепин ранее уже посещал Пензу. В 2014 году он стал специальным гостем книжной ярмарки, организованной в рамках гуманитарного форума «Поиск провинции: марафон идей».

Тогда писатель представил читателям свой роман «Обитель» и провел автограф-сессию.
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