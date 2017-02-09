Проект «Местный дом культуры» востребован временем — Марина Осипова Культура

Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Проект «Местный дом культуры», реализацией которого партия «Единая Россия» займется с 2017 года, востребован временем. Такое мнение высказала директор пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, сопредседатель регионального исполкома ОНФ Марина Осипова.

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«Единая Россия» в свое время инициировала целый ряд программ и проектов, направленных на поддержку библиотек, киноиндустрии, музейного дела. Благодаря этому нам удалось пополнить книжный фонд, организовать и провести фестивали и выставки. Сегодня активная помощь нужна домам культуры в наших селах», — сказала она.

Марина Осипова отметила, что ДК являются центрами культурной жизни на селе, сочетая в себе функции библиотеки, клубов по интересам и творческих мастерских.

«Требуется вложить немало средств, чтобы привести в порядок здания домов культуры, обновить световое и звуковое оборудование, приобрести костюмы для артистов, материалы для занятий творчеством. Это необходимо, чтобы воплотить в жизнь интереснейшие проекты и идеи, которых очень много у наших талантливых и преданных своей профессии работников сельских домов культуры. Мы должны сделать все, чтобы дом культуры стал местом, где уютно, интересно, куда хочется приходить и получать удовольствие от общения с прекрасным», — цитирует директора областной библиотеки пресс-служба реготделения «Единой России».

Проект «Местный дом культуры» направлен на создание в регионах условий для творчества и организации культурного досуга. В его рамках будут проведены ремонт, укрепление материально-технической базы ДК и клубов, расположенных в сельской местности и населенных пунктах численностью до 50 тыс. жителей. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 1,4 млрд. рублей.

Региональным координатором проекта «Местный дом культуры» стал директор пензенского дома народного творчества Наиль Юсупов.