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Более 100 юных пианистов примут участие в межрегиональном фестивале в Заречном

09:58 | 10.02.2017 | Культура

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Заречный, 10 февраля 2017. PenzaNews. Более 100 человек примут участие в VI межрегиональном фестивале юных пианистов имени заслуженного работника культуры РФ Светланы Чернышевой, который пройдет в детской школе искусств Заречного Пензенской области 24 и 25 февраля.

Более 100 юных пианистов примут участие в межрегиональном фестивале в Заречном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что на фестиваль приедут дети из Пензы, Сарова, Никольска, Лунино, Кузнецка, Колышлея и Белинского.

Открытие фестиваля намечено на 17.00 24 февраля.

По окончании торжественного мероприятия состоится концерт фортепианного дуэта — лауреатов международного и всероссийских конкурсов Елены Поляковой из Нижнего Новгорода и выпускницы ДШИ Заречного Анны Винничек, сообщает управление общественных связей Заречного.
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