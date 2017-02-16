В пензенской библиотеке открыта выставка к 125-летию картинной галереи Культура

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Выставка, посвященная 125-летию со дня основания пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова и картинной галереи имени К.А. Савицкого, начала работу в среду, 15 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся в ходе торжественной церемонии открытия, директор картинной галереи Кирилл Застрожный отметил, что выставка никого не оставит равнодушным — для кого-то она станет откровением, а кому-то откроет новые смыслы красоты и гармонии.

Также присутствующим был показал фильм «Основатели и дарители», рассказывающий об истории пензенской картинной галереи.

На экспозиции представлены работы пензенских мастеров, среди которых 13 постеров картин Константина Савицкого и Ивана Горюшкина-Сорокопудова.

Кроме того, на выставке можно увидеть картину Николая Грандковского — портрет первого члена правления библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, купца, книгоиздателя, мецената Виктора Умнова. Коллекция его книг послужила основой фонда учреждения. Ее часть представлена в закрытых витринах рядом с портретом.

Предполагается, что выставка будет открыта для посетителей до конца мая, сообщается на сайте областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.