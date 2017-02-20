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Управление культуры Пензенской области переименовано в министерство

11:50 | 20.02.2017 | Культура

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Управление культуры и архива Пензенской области переименовано в министерство культуры и туризма региона.

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» главный специалист-эксперт регионального Минкульта Юлия Булакаева, переименование официально состоялось в минувшую пятницу, 17 февраля.

«Татьяна Владимировна [Курдова] была назначена 10 февраля на должность министра культуры и туризма Пензенской области», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что кандидатура бывшего заместителя главы управления Владимира Карпова ожидает согласования на должность замминистра.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 января стало известно, что губернатор Иван Белозерцев принял решение о реорганизации управления культуры и архива Пензенской области. На его базе предлагалось создать два ведомства — министерство культуры и туризма, а также комитет по делам архивов.
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