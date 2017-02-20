В Пензенской области 85% объектов культуры требуют ремонта и модернизации оборудования Культура

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Около 85% объектов культуры в Пензенской области требуют ремонта и модернизации. Об этом сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 20 февраля.

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«Проект «Сельский дом культуры», реализуемый партией «Единая Россия» позволит в 2017 году провести ремонт на семи объектах и укрепить материально-техническую базу 20 сельских учреждений культуры. На реализацию данного проекта из федерального бюджета поступило 22,3 млн. рублей», — сказала она.

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Министр добавила, что в бюджете Пензенской области на софинансирование данных мероприятий предусмотрено 2,4 млн. рублей.

«Что немаловажно, в бюджетах муниципальных образований также предусмотрены средства в общем объеме 2,7 млн. рублей», — подчеркнула Татьяна Курдова.

Она уточнила, что реализация проекта рассчитана на три года.

«Планируется, что по его итогам мы сможем значительно снизить процент объектов, требующих ремонта, и улучшить материально-техническую базу», — резюмировала министр.