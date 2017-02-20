18:08:21 Понедельник, 20 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области 85% объектов культуры требуют ремонта и модернизации оборудования

13:29 | 20.02.2017 | Культура

Печать

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Около 85% объектов культуры в Пензенской области требуют ремонта и модернизации. Об этом сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 20 февраля.

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проект «Сельский дом культуры», реализуемый партией «Единая Россия» позволит в 2017 году провести ремонт на семи объектах и укрепить материально-техническую базу 20 сельских учреждений культуры. На реализацию данного проекта из федерального бюджета поступило 22,3 млн. рублей», — сказала она.

Читайте также

ТЮЗ Заречного поставит два спектакля и установит поворотный круг на федеральную субсидию

Министр добавила, что в бюджете Пензенской области на софинансирование данных мероприятий предусмотрено 2,4 млн. рублей.

«Что немаловажно, в бюджетах муниципальных образований также предусмотрены средства в общем объеме 2,7 млн. рублей», — подчеркнула Татьяна Курдова.

Она уточнила, что реализация проекта рассчитана на три года.

«Планируется, что по его итогам мы сможем значительно снизить процент объектов, требующих ремонта, и улучшить материально-техническую базу», — резюмировала министр.
Актуальное
Читайте также
В пензенской больнице №4 медпомощь оказывают в полном объеме — главврач В Пензе для двоих наркозависимых разработаны индивидуальные программы реабилитации
Яна Смердова завоевала «золото» первенства России по спортивной ходьбе В Пензе сформирован план противопаводковых мероприятий
Житель Пензы отсудил у управляющей компании «Лев» 5 тыс. рублей за комаров в квартире Житель Тамалинского района получил ножевое ранение в центре Пензы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама