В Пензе проходят финальные репетиции «Филумены Мартурано» Культура

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Финальные репетиции спектакля «Филумена Мартурано» с Галиной Репной в главной роли проходят в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в преддверии премьеры, намеченной на 25 февраля.

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Актеры в гриме и костюмах на фоне собранных декораций полностью проигрывают постановку. Руководит процессом режиссер Ансар Халилуллин.

В ходе репетиций до совершенства доводятся технические моменты, отрабатывается своевременное включение звука и надписей. Костюмеры проверяют, как смотрится на сцене одежда, в которую облачились актеры, в частности, свадебный костюм Филумены Мартурано, который сшит по эскизам Коко Шанель.

Спектакль рассказывает историю простой женщины со сложной судьбой, которая много лет прожила рядом с любимым человеком, видевшим в ней то любовницу, то экономку, то чуть ли не служанку — кого угодно, но только не законную супругу. Однако с помощью одной из вечных женских хитростей Филумене все-таки удается обманом женить на себе дона Доменико. Поняв, что его провели, тот готов на все, чтобы расторгнуть этот незаконный, с его точки зрения, брак. Однако вдруг выясняется, что несколько десятилетий жизни под одной крышей не единственное, что их связывает.

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По словам художественного руководителя драмтеатра Сергея Казакова, сыграть Филумену Мартурано на протяжении многих лет было заветной мечтой Галины Репной.

«Мечта невероятно сложная, потому что есть знаменитый фильм, где играет Софи Лорен [«Брак по-итальянски»]. Всегда, когда берешь материал, по которому снят фильм — очень удачный, классический, который входит в каноны великого мирового кино, то, естественно, сложно играть, потому что будут сравнивать. Подвиг Галины Репной заключается в том, что она не побоялась взять этот материал и смело выходит на сцену, потому что понятно, […] Галину Евгеньевну ни с кем сравнивать не придется, потому что Репная — одна», — сказал он.

В свою очередь режиссер Ансар Халилуллин отметил, что, когда ему поступило предложение поработать над данным спектаклем, он испугался.

«Мне показалось, что пьеса старомодная какая-то, болтливая, но возможность поработать с такой замечательной актрисой во многом решила нашу судьбу. […] Мы решили назвать это по жанру «Семейные страсти» в двух частях. Если чистый жанр, то трагикомедия», — добавил режиссер.

По его словам, воплощение спектакля было достаточно сложным, так как постановка объединяет большое количество разноплановых текстов, эмоций, вокальные и танцевальные элементы.

По словам Галины Репной, бенефисный спектакль несет в себе больше волнения, нежели любой другой.

«Потому что люди ожидают на бенефисе чего-то нового, чего-то необычного, и хочется удивлять», — пояснила она.

Актриса добавила, что «Филумена Мартурано» — это история о любви.

«Мы решили, что это Ромео и Джульетта через 20–30 лет, история о том, что могло с ними произойти, о женщине, которая хочет семьи, мечтает о детях», — сказала Галина Репная.