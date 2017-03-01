Обновлен сайт центра культуры и досуга Пензы Культура

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Обновленный сайт центра культуры и досуга Пензы стал доступен пользователям.

Фото: Ckid-penza.ru

В настоящее время он дорабатывается, однако жители города уже могут оценить новый дизайн.

Одно из центральных мест на главной странице теперь занимает афиша предстоящих мероприятий. Также показываются заголовки последних новостей о работе учреждения и его подразделений.

Кроме того, доступна информация о коллективах ЦКиД и услугах, оказываемых в его стенах.