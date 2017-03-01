Обновлен сайт центра культуры и досуга Пензы

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Обновленный сайт центра культуры и досуга Пензы стал доступен пользователям.
Фото: Ckid-penza.ru
В настоящее время он дорабатывается, однако жители города уже могут оценить новый дизайн.
Одно из центральных мест на главной странице теперь занимает афиша предстоящих мероприятий. Также показываются заголовки последних новостей о работе учреждения и его подразделений.
Кроме того, доступна информация о коллективах ЦКиД и услугах, оказываемых в его стенах.
«Смена сайта продиктована временем. Новый сайт адаптирован под сотовые телефоны, содержит динамичную афишную линейку, дает возможность в последующем размещать сюжеты о работе ЦКиД в режиме теленовостей, открывает перспективы для разработки и подключения функции бронирования и покупки билетов с персонального компьютера», — прокомментировал нововведения директор центра культуры и досуга Пензы Евгений Шилов.
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