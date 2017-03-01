15:55:29 Среда, 1 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ 2 марта в 11.00 Александр Суслов ответит на вопросы журналистов в пресс-центре ИА «PenzaNews»

Обновлен сайт центра культуры и досуга Пензы

11:15 | 01.03.2017 | Культура

Печать

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Обновленный сайт центра культуры и досуга Пензы стал доступен пользователям.

Обновлен сайт центра культуры и досуга Пензы

Фото: Ckid-penza.ru

В настоящее время он дорабатывается, однако жители города уже могут оценить новый дизайн.

Одно из центральных мест на главной странице теперь занимает афиша предстоящих мероприятий. Также показываются заголовки последних новостей о работе учреждения и его подразделений.

Кроме того, доступна информация о коллективах ЦКиД и услугах, оказываемых в его стенах.

«Смена сайта продиктована временем. Новый сайт адаптирован под сотовые телефоны, содержит динамичную афишную линейку, дает возможность в последующем размещать сюжеты о работе ЦКиД в режиме теленовостей, открывает перспективы для разработки и подключения функции бронирования и покупки билетов с персонального компьютера», — прокомментировал нововведения директор центра культуры и досуга Пензы Евгений Шилов.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в 2017 году планируется получить 2,3 млн. тонн зерна Губернатор предложил подумать о дополнительной загрузке будущего завода под Сердобском
В Сурске простились с убитым мальчиком В Пензе на базе монастыря открыт центр реабилитации пострадавших от сект
В Кузнецке у пенсионерки украли деньги во время проверки счетчиков Трое жителей Ульяновской области подозреваются в ограблении подростка в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама