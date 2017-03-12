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Гости пензенской областной библиотеки увидят то, что обычно скрыто от их глаз

10:23 | 12.03.2017 | Культура

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Пенза, 12 марта 2017. PenzaNews. Посетители пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова смогут увидеть редкие фотографии прошлых лет, рассказывающие о той стороне деятельности учреждения, которая обычно скрыта от глаз читателей.

Гости пензенской областной библиотеки увидят то, что обычно скрыто от их глаз

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Снимки будут представлены в рамках просветительского проекта «Лермонтовка — территория открытий».

Третья встреча, которая получила название «Запечатленная эпоха», пройдет в предстоящую среду, 15 марта, в 15.00.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Лермонтовка — территория открытий» приурочен к 125-летию со дня основания пензенской областной библиотеки. Его автором является ученый секретарь библиотеки, кандидат исторических наук Дмитрий Мурашов.

Задача проекта — открыть неизвестные страницы истории библиотеки и рассмотреть уже известные факты в новом контексте.
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