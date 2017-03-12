Гости пензенской областной библиотеки увидят то, что обычно скрыто от их глаз Культура Пенза, 12 марта 2017. PenzaNews. Посетители пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова смогут увидеть редкие фотографии прошлых лет, рассказывающие о той стороне деятельности учреждения, которая обычно скрыта от глаз читателей. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Снимки будут представлены в рамках просветительского проекта «Лермонтовка — территория открытий». Третья встреча, которая получила название «Запечатленная эпоха», пройдет в предстоящую среду, 15 марта, в 15.00. Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Лермонтовка — территория открытий» приурочен к 125-летию со дня основания пензенской областной библиотеки. Его автором является ученый секретарь библиотеки, кандидат исторических наук Дмитрий Мурашов. Задача проекта — открыть неизвестные страницы истории библиотеки и рассмотреть уже известные факты в новом контексте. Нашли ошибку в тексте?

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