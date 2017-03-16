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Пензенский драмтеатр проведет спецпоказ спектакля для детей с аутизмом

18:19 | 16.03.2017 | Культура

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Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Один из детских спектаклей пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского будет показан специально для юных зрителей с аутизмом в апреле. Такое решение принято по итогам встречи худрука, депутата Законодательного собрания региона Сергея Казакова с представителями некоммерческой организации «Сила настоящего».

Пензенский драмтеатр проведет спецпоказ спектакля для детей с аутизмом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте драмтеатре, постановка, название которой пока не уточняется, будет специально адаптирована с учетом рекомендаций специалистов.

Также семеро детей с этим заболеванием будут бесплатно посещать специальную группу в лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» под руководством Сергея Казакова.

Ранее стало известно, что 2 апреля в Пензе на базе кинотеатра «Высшая лига» состоится благотворительный показ мультфильма «Смурфики. Затерянная деревня» для детей с расстройствами аутического спектра.

Дирекция кинотеатра взяла на себя обязательство создать условия, необходимые для проведения адаптивного показа, так как такие дети остро воспринимают звуки, запахи, свет, вкус, а также имеют сложности в общении и понимании правил окружающего мира.
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