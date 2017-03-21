Фестиваль «Музыкальный подснежник» стартует в Пензе 23 марта
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Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Пятый всероссийский фестиваль-конкурс классической и современной музыки для детей и юношества «Музыкальный подснежник» стартует в Пензе в предстоящий четверг, 23 марта.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Он объединит более 300 юных музыкантов из Саратова, Энгельса, Петровска, Пензы и десяти районов области. В этом году в конкурсе примут участие 140 солистов и 11 творческих коллективов.
В 2017 году фестиваль посвящен творчеству композиторов России XIX и начала XX веков.
23 марта в центре культуры и досуга состоится торжественное открытие мероприятия, после чего пройдет концерт, во время которого прозвучат произведения современных композиторов «Венок дружбы» в исполнении детей, педагогов, академического хора и камерного оркестра пензенского колледжа искусств.
Затем там же начнется прослушивание больших творческих коллективов, а солисты и дуэты младших классов будут выступать перед жюри в концертном и камерном залах детской музыкальной школы №2.
24 марта продолжатся конкурсные прослушивания.
Торжественное закрытие фестиваля и концерт лауреатов состоятся в большом зале пензенской филармонии 25 марта.
Лауреаты фестиваля-конкурса отправятся в Москву, где выступят на отчетном концерте в зале Международного союза музыкальных деятелей, сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».