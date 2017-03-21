Фестиваль «Музыкальный подснежник» стартует в Пензе 23 марта Культура

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Пятый всероссийский фестиваль-конкурс классической и современной музыки для детей и юношества «Музыкальный подснежник» стартует в Пензе в предстоящий четверг, 23 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он объединит более 300 юных музыкантов из Саратова, Энгельса, Петровска, Пензы и десяти районов области. В этом году в конкурсе примут участие 140 солистов и 11 творческих коллективов.

В 2017 году фестиваль посвящен творчеству композиторов России XIX и начала XX веков.

23 марта в центре культуры и досуга состоится торжественное открытие мероприятия, после чего пройдет концерт, во время которого прозвучат произведения современных композиторов «Венок дружбы» в исполнении детей, педагогов, академического хора и камерного оркестра пензенского колледжа искусств.

Затем там же начнется прослушивание больших творческих коллективов, а солисты и дуэты младших классов будут выступать перед жюри в концертном и камерном залах детской музыкальной школы №2.

24 марта продолжатся конкурсные прослушивания.

Торжественное закрытие фестиваля и концерт лауреатов состоятся в большом зале пензенской филармонии 25 марта.

Лауреаты фестиваля-конкурса отправятся в Москву, где выступят на отчетном концерте в зале Международного союза музыкальных деятелей, сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».