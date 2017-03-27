Суд счел законным выговор инженеру «Пензаконцерта», которого возмутила еда на «Jazz May» Культура

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Облсуд признал законным выговор, объявленный ведущему инженеру по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям учреждения культуры «Пензаконцерт», который почти год назад на фестивале «Jazz May» грубо обошелся с гостьей, шедшей в зрительный зал с бутербродами.

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«В июне 2016 года на мужчину поступила жалоба от посетительницы, в которой она просила привлечь его к дисциплинарной ответственности за то, что 22 мая на вопрос о причинах запрета на посещение зала с бутербродами он выкрикнул грубость в ее адрес. Также он отказался представиться, его фамилия на бейдже отсутствовала», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она добавила, что вскоре сотруднику был объявлен выговор, так как мужчина нарушил этические нормы в общении со зрителями, позволив себе грубые высказывания и поведение, недопустимое для должностного лица.

Наталья Быченкова пояснила, что инженер просил суд признать приказ о применении дисциплинарного взыскания незаконным и взыскать с учреждения в его пользу компенсацию морального вреда в сумме 50 тыс. рублей.

«14 декабря 2016 года Ленинский районный суд Пензы в удовлетворении требований отказал. На это решение мужчина подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.