22:24:09 Вторник, 4 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пермский театр «У Моста» покажет спектакли в Пензе и Кузнецке

18:16 | 04.04.2017 | Культура

Печать

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Пермский театр «У Моста» представит комедии «Зойкина квартира» и «Ханума» в рамках фестиваля «Золотая провинция» для зрителей Пензы и Кузнецка.

Пермский театр «У Моста» покажет спектакли в Пензе и Кузнецке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба театра, мистическая комедия «Зойкина квартира» будет показана в Кузнецке 18 апреля, а в Пензе — 21-го числа.

Действие спектакля происходит почти 100 лет назад, после революции, но пьеса остается современной. Зоя Денисовна организует в своей квартире подпольный бордель, прикрываясь открытием модного ателье: днем там располагается мастерская, а ночью — публичный дом. В продолжение действия зрители увидят, как дальше повернется судьба предприимчивой героини, пользующейся покровительством влиятельного человека.

Музыкальную комедию о соперничестве двух свах «Ханума» по пьесе Авксентия Цагарели актеры театра, уже становившегося победителем фестиваля, представят сначала в Кузнецке — 20 апреля, а 22-го числа в Пензе.

Действие спектакля разворачивается в Грузии XIX века. Местный колорит актеры театра создают, исполняя традиционные грузинские танцы и песни на фоне декораций Авлабара — старинного района Тифлиса.
Актуальное
Читайте также
В Пензе гендиректор аудиторской фирмы осужден за покушение на дачу взятки замглавы ИФНС Под Пензой за кражу будут судить мужчину, потерявшего часть похищенного по пути домой
Рейс «Саратовских авиалиний» из Москвы в Пензу задержан Число ДТП в Пензенской области сократилось на 5%
В Пензе на базе психбольницы открыт антикризисный центр В пензенской колонии №8 обнаружены заточки, лезвия и самодельная проводка
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама