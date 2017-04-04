Пермский театр «У Моста» покажет спектакли в Пензе и Кузнецке Культура

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Пермский театр «У Моста» представит комедии «Зойкина квартира» и «Ханума» в рамках фестиваля «Золотая провинция» для зрителей Пензы и Кузнецка.

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Как сообщает пресс-служба театра, мистическая комедия «Зойкина квартира» будет показана в Кузнецке 18 апреля, а в Пензе — 21-го числа.

Действие спектакля происходит почти 100 лет назад, после революции, но пьеса остается современной. Зоя Денисовна организует в своей квартире подпольный бордель, прикрываясь открытием модного ателье: днем там располагается мастерская, а ночью — публичный дом. В продолжение действия зрители увидят, как дальше повернется судьба предприимчивой героини, пользующейся покровительством влиятельного человека.

Музыкальную комедию о соперничестве двух свах «Ханума» по пьесе Авксентия Цагарели актеры театра, уже становившегося победителем фестиваля, представят сначала в Кузнецке — 20 апреля, а 22-го числа в Пензе.

Действие спектакля разворачивается в Грузии XIX века. Местный колорит актеры театра создают, исполняя традиционные грузинские танцы и песни на фоне декораций Авлабара — старинного района Тифлиса.