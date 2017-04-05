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В Пензе «Старгород» даст концерт в поддержку строительства Спасского собора

09:55 | 05.04.2017 | Культура

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Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Благотворительный концерт ансамбля «Старгород» в поддержку строительства Спасского кафедрального собора пройдет в киноконцертном зале «Пенза» 19 апреля.

В Пензе «Старгород» даст концерт в поддержку строительства Спасского собора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках прозвучат произведения Александра Цыганкова, Астора Пьяццоллы, Иоганна Баха, Микаэла Таривердиева, а также музыка из отечественных и зарубежных кинофильмов, эстрадные и джазовые мелодии, обработки народных мелодий.

В концерте также примут участие призер всероссийского конкурса эстрадных исполнителей Анатолий Николаев, лауреат всероссийского конкурса имени Лидии Руслановой Татьяна Стаильская.

Вырученные средства будут направлены на восстановление первохрама, сообщает пресс-служба мэрии.
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