В Пензе «Старгород» даст концерт в поддержку строительства Спасского собора Культура Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Благотворительный концерт ансамбля «Старгород» в поддержку строительства Спасского кафедрального собора пройдет в киноконцертном зале «Пенза» 19 апреля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В его рамках прозвучат произведения Александра Цыганкова, Астора Пьяццоллы, Иоганна Баха, Микаэла Таривердиева, а также музыка из отечественных и зарубежных кинофильмов, эстрадные и джазовые мелодии, обработки народных мелодий. В концерте также примут участие призер всероссийского конкурса эстрадных исполнителей Анатолий Николаев, лауреат всероссийского конкурса имени Лидии Руслановой Татьяна Стаильская. Вырученные средства будут направлены на восстановление первохрама, сообщает пресс-служба мэрии. Нашли ошибку в тексте?

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