Пензенский ансамбль «Старгород» выпустил первую виниловую пластинку Культура

Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский ансамбль «Старгород», основанный в 1999 году, выпустил первую в своей истории виниловую пластинку. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель коллектива, директор центра русской хоровой и вокальной культуры Михаил Кокорин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, давнюю мечту музыкантов удалось воплотить при финансовой поддержке предприятия «ЦеСИС НИКИРЭТ».

«Мы понимаем, что вся музыка сейчас в интернете. [...] Наверное, компакт-диск отживает свое. Пластинка — это своего рода произведение искусства, я считаю. Сам звук, который идет с пластинки, намного мягче, чище и глубже, чем «цифра» — ближе к живому исполнению», — отметил собеседник агентства.

Михаил Кокорин уточнил, что на подготовку 12 композиций, две из которых записаны совместно с вокалистом Анатолием Николаевым, ушло почти полгода.

«По большому счету, это такая компиляция лучших произведений почти за 20 лет работы ансамбля. Но, естественно, все это записано в этом году заново, даже если уже издавалось», — пояснил руководитель ансамбля.

Он добавил, что в виниловый альбом вошла классическая и эстрадная музыка, джаз, попурри на различные темы, треки из кинофильмов и оригинальные композиции.

Михаил Кокорин сообщил, что презентация пластинки состоится во время благотворительного концерта «Импортозамещение» в киноконцертном зале «Пенза» в среду, 19 апреля.

По его словам, винил с автографами музыкантов можно будет приобрести, внеся пожертвование на строительство Спасского кафедрального собора.

Руководитель ансамбля «Старгород» уточнил, что также в концерте-презентации примут участие вокалисты Анатолий Николаев, Татьяна Стаильская и Екатерина Бородина.

«Есть временное ограничение: на пластинку помещается не больше 45 минут. Поэтому мы сыграем то, что не вошло, хотя нам очень этого хотелось. В концерте будет 20 произведений: помимо 12, которые записаны, будут еще восемь», — сказал собеседник агентства.

Михаил Кокорин пояснил, что пока пластинка выпущена тиражом 1 тыс. экземпляров, но если ее быстро раскупят, планируется выпустить дополнительную партию.

Отвечая на вопрос о том, как ее намечено реализовывать после концерта, руководитель коллектива уточнил, что рассматривается возможность продажи винила в магазинах и отелях — в качестве своеобразного пензенского сувенира.

Читайте также

В Пензе на фестивале «Jazz May» выступят исполнители из шести стран

«[Гости Пензы] увезут с собой музыкальный сувенир. Почему бы и нет?» — отметил он, выразив надежду на то, что это будет способствовать росту интереса к культуре Пензы в целом.

«Многие коллективы достойны того, чтобы записать пластинку, на мой взгляд», — добавил собеседник агентства.

Вместе с тем, по словам Михаила Кокорина, он не может вспомнить, чтобы кто-то из пензенских артистов в последнее время выпускал пластинки — в основном, они предпочитают записывать компакт-диски, так как их себестоимость примерно в 10 раз меньше.

«[В Пензе] есть студии, где можно записаться, есть студии, где можно сделать мастеринг, есть дизайнеры, которые могут подготовить обложку пластинки. Самый бюджетный вариант, где можно ее выпустить — это Москва. Там мы это и сделали: это и типографская продукция, обложка, и сам винил, который там штампуют и записывают», — пояснил музыкант.

Он напомнил, что до этого у «Старгорода» выходило два цифровых диска — один полностью инструментальный, другой вокальный — с Ириной Шведовой.

Согласно сведениям, размещенным на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт», за 9 дней до презентации альбома на концерт ансамбля осталось лишь 72 свободных места из 1 тыс. 600.