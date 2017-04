В Пензе на фестивале «Jazz May» выступят исполнители из шести стран Культура Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Исполнители из шести стран примут участие в VII международном фестивале джазовой музыки «Jazz May Penza», который пройдет в Пензе с 19 по 21 мая. Об этом сообщил продюсер мероприятия Олег Рубцов. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «На протяжении всех предыдущих лет был обычно один дежурно-проходной сет, который мы вставляли в программу, […] который я, быть может, заменил бы на что-то другое. В этом году совершенно точно могу сказать, что проходных сетов не будет вообще. Программа, которую удалось собрать, совершенно невероятная», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в областной филармонии в среду, 5 апреля. Он отметил, что также гостей ждет несколько премьер. «Свою пластинку на фестивале представляет Алина Ростоцкая — одна из самых прогрессивных и заметных московских джазовых певиц. Ее ансамбль «Jazzmobile» — это, действительно, европейского уровня коллектив. Это отмечают на всех фестивалях критики, ее коллеги. Она представит свою пластинку «Flow», которая вышла в прошлом году», — пояснил Олег Рубцов. По его словам, на фестивале состоится премьера программы коллектива «Electric Shock». «Программа в стиле фьюжн. […] К нам приедет сумасшедший интернациональный состав. Собран он на основе венгерских музыкантов. […] В него также войдут грандиозный французский барабанщик Николя Виккаро […] и наш соотечественник Антон Давидянц — бас-гитарист, тоже очень известный», — добавил продюсер «Jazz May Penza». Он сообщил, что в Пензе будет презентован альбом трио из Люксембурга «Dock in absolute», релиз которого намечен на апрель. «Это просто прекрасная, невероятно трогательная мелодичная музыка из самого сердца Европы», — подчеркнул Олег Рубцов. По его словам, также на фестивале выступит участница шоу «Голос» Мариам Мерабова и «Экспресс-Бэнд» под управлением Юрия Белоногова. «И, безусловно, хотелось бы особо отметить участие Дины ДеРоуз — замечательной пианистки, певицы, которая выйдет на сцену фестиваля в день его открытия. Она трижды была номинирована на премию «Грэмми», у нее девять собственных альбомов. […] Помогать ей будут испанский трубач Рейнольд Колом и Яков Окунь — мультиинструменталист», — отметил продюсер. Нашли ошибку в тексте?

