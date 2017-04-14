В Пензе состоится презентация фильма «Иван Лажечников. Тепло ледяного дома» Культура

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Презентация документального фильма «Иван Лажечников. Тепло ледяного дома» об известном русском писателе, который в течение нескольких лет возглавлял пензенскую мужскую гимназию, состоится во вторник, 18 апреля.

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Как сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» директор объединения литературно-мемориальных музеев Надежда Никулаенкова, пензенским зрителям его представит автор сценария и режиссер Светлана Белоус, которая живет в городе Воскресенске Московской области.

«Новый фильм Светлана Белоус презентует в Пензе 18 апреля в педагогическом институте имени В.Г. Белинского в 10.00 и в литературном музее в 14.00», — написала она.

Планируется, что творческая встреча с режиссером и показ фильма также состоятся 19 апреля в музее в городе Белинском Пензенской области, где проходила часть съемок.