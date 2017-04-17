В Пензе Борис Шигин презентует новый сборник стихов и песенный альбом «По алфавиту» Культура

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Главный редактор литературного журнала «Сура», пензенский поэт Борис Шигин представит свой новый сборник стихов и песенный альбом «По алфавиту» в историческом здании областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в воскресенье, 23 апреля.

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«В концерте примут участие пианист Сергей Струков, певец Анатолий Николаев, дуэт «У камина», театр «Голос поэта», гитарист Владимир Медведев, клуб «Поющие поэты», — сообщил ИА «PenzaNews» Борис Шигин.

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Он отметил, что его стихи и песни также прозвучат в авторском исполнении.

По словам автора, начало мероприятия намечено на 14.00.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в сборник вошло 60 новых стихов, написанных в 2016 году. Они представляют собой философскую любовную лирику. На 17 стихотворений написана музыка.

Книга содержит приложение — диск со стихами и песнями в исполнении автора.

Тираж издания составил 350 экземпляров.