В Кузнецке состоялось открытие фестиваля «Золотая провинция» Культура

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Церемония открытия VI театрального фестиваля «Золотая провинция» состоялась на сцене творческого центра «Родина» в Кузнецке Пензенской области в минувший понедельник, 17 апреля.

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Глава администрации города Сергей Златогорский подчеркнул высокую культурную и духовную значимость мероприятия, которое стало традиционным.

«Весна в Кузнецк пришла с настоящим праздником под названием «Золотая провинция». Отрадно, что это начинание пустило корни в нашем городе и с каждым годом все больше пользуется популярностью и вниманием со стороны гостей и жителей. То, что к нам приехали театральные коллективы из столичных городов, из-за рубежа говорит лишь об одном — провинциальная публика притягивает театр, и в нашем лице они видят благодарного зрителя», — сказал Сергей Златогорский.

Мэр Кузнецка призвал организаторов фестиваля подумать над продолжением проекта и предложил проводить его не только весной, но и осенью.

Поприветствовать зрителя со своими воспитанниками — юными актерами театральной студии «Ступени» — также на сцену вышла идейный вдохновитель и организатор фестиваля Наталья Тескина.

В первый день мероприятия были показаны зарисовки в исполнении актеров театра «Zero» из Израиля и зареченского ТЮЗа.

В 2017 году в фестивале примут участие не только местные театральные коллективы, но и труппы из Перми, Москвы, Израиля и Заречного.