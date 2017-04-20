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В Пензе с аншлагом прошел благотворительный концерт «Старгорода»

09:15 | 20.04.2017 | Культура

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Благотворительный концерт ансамбля «Старгород», средства от которого пойдут на строительство Спасского кафедрального собора, с аншлагом прошел в киноконцертном зале «Пенза» вечером в минувшую среду, 19 апреля.

В Пензе с аншлагом прошел благотворительный концерт «Старгорода»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сначала зрителям показали видеоролик об истории первохрама и его восстановлении, после чего к собравшимся обратились официальные лица.

Первым на сцену поднялся заместитель председателя правительства региона Олег Ягов, который признался, что 15 лет играл в оркестре народных инструментов на альте и домре.

«Ансамбль «Старгород» для меня — это не просто коллектив профессионалов, это люди, которые занимаются музыкальным просвещением молодежи. Я давно слежу за их творчеством, и для меня оно близко и понятно», — сказал он.

Олег Ягов поблагодарил главу совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», председателя совета приборостроительного кластера «Безопасность», президента ассоциации промышленников Пензенской области Олега Шаповала, также присутствовавшего на концерте, за материальную помощь в выпуске виниловой пластинки.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что в городе уже второй год проводятся благотворительные мероприятия в поддержку восстановления собора, а данный концерт стал 12-м по счету.

«Это позволило нам уверенно сказать, что наша общественность, наши жители […] почти 1 млн. рублей на сегодня уже пожертвовали на восстановление храма», — сообщил он.

После этого к зрителям обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Все вы — кто участвует сегодня в концерте, кто приобретал билеты — жертвовали на строительство собора. Это, безусловно, будет большим вкладом и шагом, приближающим восстановление Спасского собора до его завершения», — сказал владыка.

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Затем солисты ансамбля совместно с вокалистами и без них исполнили 20 композиций, 12 из которых доступны на пластинке.

В фойе была организована продажа винилового альбома. В дополнение к каждому в упаковку был вложен небольшой по объему журнал о строительстве собора.

Приобрести пластинку можно было за пожертвование с фиксированной минимальной стоимостью: с автографами музыкантов — за 5 тыс. рублей, без них — за 1 тыс. рублей.
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