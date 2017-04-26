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Директор пензенской областной библиотеки вошла в состав жюри «Русского Букера»

10:55 | 26.04.2017 | Культура

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Директор пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Марина Осипова вошла в состав жюри литературной премии «Русский Букер – 2017».

Директор пензенской областной библиотеки вошла в состав жюри «Русского Букера»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Возглавил его прозаик, историк, радиоведущий, лауреат премии прошлого года Петр Алешковский.

Также в состав жюри включены поэт, критик Алексей Пурин (Санкт-Петербург), литературовед Артем Скворцов (Казань), прозаик, лауреат премии 2015 года Александр Снегирев.

В 2017 году участвовать в выдвижении на конкурс премии «Русский Букер» приглашаются все издатели, а также университеты и крупнейшие библиотеки, в числе которых — пензенская областная.

Из общего числа номинированных произведений жюри на своем первом заседании отберет «длинный список» допущенных к конкурсу романов, число которых не должно превышать 24.

На втором этапе жюри определит шесть финалистов, так называемый «короткий список», а на заключительном — победителя.

Размер премии лауреату составит 1,5 млн. рублей. Остальные пять финалистов получат по 150 тыс. рублей.

«Длинный список» произведений будет оглашен 8 сентября, «короткий» — 26 октября.

Имя лауреата премии «Русский Букер – 2017» будет названо 5 декабря.

Премия «Русский Букер» основана в 1991 году как первая в стране негосударственная после 1917 года. Присуждаемая ежегодно за лучший роман на русском языке, она завоевала и сохраняет репутацию самой престижной литературной премии страны.

Ее цель — привлечь внимание читающей публики к серьезной прозе, обеспечить коммерческий успех книг, утверждающих традиционную для русской литературы гуманистическую систему ценностей.

Первое вручение состоялось в 1992 году.
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