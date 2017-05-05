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На проведение симпозиума в Никольске удалось привлечь средства федерального бюджета

09:02 | 05.05.2017 | Культура

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Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Федеральное финансирование удалось привлечь при организации VII международного симпозиума «Художественное стекло. Творчество молодых», который пройдет в городе Никольске Пензенской области с 27 сентября по 6 октября. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Центр кластерного развития» Михаил Ляшков.

На проведение симпозиума в Никольске удалось привлечь средства федерального бюджета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что по результатам конкурсного отбора заявок, поданных в министерство культуры России, «ЦКР» будут выделены средства на подготовку мероприятия и оформление творческих площадок для работы художников.

«Работу стеклоделов мы планируем организовать на площадках ведущих предприятий никольского стекольного кластера. Творения художников будут представлены на итоговой выставке в никольском музее стекла и хрусталя», — отметил Михаил Ляшков.

По его словам, часть работ по уже сложившейся традиции будет передана в дар музею.

В свою очередь директор пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный сообщил, что в симпозиуме ожидается участие более 20 профессиональных художников из России и других стран.

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«Среди приглашаемых к участию — молодые художники, которые смогут как продемонстрировать свое мастерство, так и пообщаться с именитыми представителями профессионального сообщества стеклоделов», — сказал он.

Кирилл Застрожный выразил уверенность в том, что симпозиум в Никольске станет одним из масштабных проектов в области художественного стеклоделия России и международной площадкой для реализации творческих возможностей мастеров.

Предполагается, что мероприятие будет способствовать формированию общественного и культурного интереса к Никольску как к одному из российских центров стеклоделия.

Также оно призвано содействовать популяризации стекольного творчества в целом и продвижению предприятий никольского стекольного кластера.
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