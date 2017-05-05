В Заречном открыта военная выставка для индивидуального посещения Культура

Заречный, 5 мая 2017. PenzaNews. Постоянная экспозиция «Возвращение в Селиксу», посвященная истории Селиксенского военного гарнизона, начала работу в музейно-выставочном центре Заречного Пензенской области.

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Выставка предназначена не для больших экскурсионных групп, а для одиночных посетителей, которые сами с помощью путеводителя и определенных подсказок смогут исследовать материал и сформировать собственное видение истории.

Автором концепции стал заместитель директора музейно-выставочного центра Виктор Кладов.

Он отметил и другую особенность формата — многоуровневость. По его мнению, для части посетителей будет достаточно лишь пройтись по помещению, осмотрев экспонаты и фотографии, а также полистав документы, а желающие ознакомиться с материалами более глубоко найдут пищу для размышлений по ряду проблемных вопросов.

Данный проект был реализован на средства гранта, полученного по итогам конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина.

К проектированию выставки были привлечены московские специалисты, занимавшиеся подобной работой. При разработке и реализации концепции учитывался опыт зарубежных музеев, а также мнение потенциальных посетителей.

Еще до своего открытия выставка вызвала горячие споры в связи с ее смысловым содержанием и необычной концепцией, сообщает управление общественных связей Заречного.