16:14:45 Пятница, 5 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Заречном открыта военная выставка для индивидуального посещения

10:51 | 05.05.2017 | Культура

Печать

Заречный, 5 мая 2017. PenzaNews. Постоянная экспозиция «Возвращение в Селиксу», посвященная истории Селиксенского военного гарнизона, начала работу в музейно-выставочном центре Заречного Пензенской области.

В Заречном открыта военная выставка для индивидуального посещения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Выставка предназначена не для больших экскурсионных групп, а для одиночных посетителей, которые сами с помощью путеводителя и определенных подсказок смогут исследовать материал и сформировать собственное видение истории.

Автором концепции стал заместитель директора музейно-выставочного центра Виктор Кладов.

Он отметил и другую особенность формата — многоуровневость. По его мнению, для части посетителей будет достаточно лишь пройтись по помещению, осмотрев экспонаты и фотографии, а также полистав документы, а желающие ознакомиться с материалами более глубоко найдут пищу для размышлений по ряду проблемных вопросов.

Данный проект был реализован на средства гранта, полученного по итогам конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина.

К проектированию выставки были привлечены московские специалисты, занимавшиеся подобной работой. При разработке и реализации концепции учитывался опыт зарубежных музеев, а также мнение потенциальных посетителей.

Еще до своего открытия выставка вызвала горячие споры в связи с ее смысловым содержанием и необычной концепцией, сообщает управление общественных связей Заречного.
Актуальное
Читайте также
Пензенский триатлонист примет участие в чемпионате Африки В Городищенском районе высадили более 50 тыс. сеянцев сосны
Выманивавший у ребенка интимные фотографии житель Пензы получил условный срок Десять пензенских школьников отправились в военно-исторический лагерь в Подмосковье
В Пензе у Центрального рынка «Lada» въехала в маршрутку №81 Сломавший пенсионерке мизинец подопечный сердобского дома ветеранов труда осужден условно
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама