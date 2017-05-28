Кинофестиваль «Живая планета. Эко-Пенза» впервые пройдет 5 июня Культура

Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Первый открытый экологический кинофестиваль «Живая планета. Эко-Пенза» пройдет в киноконцертном зале «Пенза» во Всемирный день окружающей среды, 5 июня.

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Мероприятие посвящено Году экологии в России.

За час до его начала в фойе будут организованы интерактивные программы для зрителей, выставки, ярмарки книг и экотоваров, пройдут мастер-классы и викторины.

Церемония открытия кинофестиваля состоится в 11.00, а кинопоказы стартуют в полдень.

«Зрителям будут предложены к просмотру фильмы телеканала «Живая планета», участников областного фестиваля «Дорога в мир кино и телевидения» и всероссийского — «KinnoFest-2017», а также картины от пензенского областного отделения Русского географического общества», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе учреждения культуры «Пензаконцерт».