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В Пензе пройдет выставка картин династии Макаровых

15:01 | 28.05.2017 | Культура

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Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Открытие выставки картин «Династия художников Макаровых» состоится в губернаторском доме Пензы в предстоящую пятницу, 2 июня.

В Пензе пройдет выставка картин династии Макаровых

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она приурочена к 195-летию со дня рождения петербургского художника, академика живописи Ивана Макарова, жизнь которого тесно связана с Пензой, где им было написано большое количество работ. В их числе портрет внучек Натальи Пушкиной-Ланской — Елизаветы и Натальи, который неизменно вызывает восхищение у посетителей картинной галереи.

Юрий Макаров и его дочь Марина, прямые потомки академика Ивана Макарова, являются продолжателями семейной династии.

Как сообщает пресс-служба Минкульта Пензенской области, ранее выставка экспонировалась в мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи, где пользовалась большой популярностью.
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