Семь картин пензенского краеведческого музея отреставрируют в Санкт-Петербурге
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Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Семь картин из собрания пензенского краеведческого музея будет отреставрировано в мастерской Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств на безвозмездной основе.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В числе переданных для реставрации полотен — написанные маслом портреты пензенских епископов Иринея, Иоанна, Афанасия, Амвросия II, игумений Надежды и Олимпиады, а также общественного деятеля Швецова.
Как сообщила ИА «PenzaNews» главный хранитель пензенского краеведческого музея Юлия Макарова, ожидается, что картины приведут в порядок в течение года.
«Что-то [после реставрации] будет экспонироваться, что-то будет храниться. [...] Они даже в не очень хорошем состоянии экспонировались, а теперь уж точно будут», — отметила собеседница агентства.
Она добавила, в будущем также предполагается передача предметов из музея на реставрацию.
По словам Юлии Макаровой, ранее 24 предмета из фондов музея было отреставрировано на средства федеральной целевой программы «Культура России».
«А здесь [в мастерской реставрации] — на некоммерческой основе. […] Мы просто попросили, чтобы нам сделали. У них есть такая возможность», — пояснила главный хранитель пензенского музея.