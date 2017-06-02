Татьяна Курдова возглавит пензенскую делегацию на книжном фестивале в Москве Культура

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова возглавит делегацию региона на фестивале «Красная площадь», посвященном Дню русского языка, который пройдет в Москве с 3 по 6 июня.

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Она примет участие в конференции «Культурная карта России: Механизмы развития инфраструктуры чтения в регионах».

В рамках мероприятия будут представлены результаты второго этапа проекта «Культурная карта России: Литература. Чтение», показана положительная динамика развития инфраструктуры чтения за последние годы и выработаны эффективные механизмы ее развития в регионах.

Модератором выступит президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Также в состав делегации Пензенской области войдут сотрудники министерства культуры и туризма Пензенской области и работники областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

В частности, ученый секретарь библиотеки Дмитрий Мурашов представит «Купринскую энциклопедию» и свою книгу о сыне писателя Михаила Салтыкова-Щедрина Константине, значительную часть своей жизни прожившем в Пензе.

Всего на фестивале свою продукцию представят около 400 издательств России.

На мероприятии будет работать 10 информационно-культурных площадок, на которых выступят ведущие деятели российской культуры, ученые и писатели, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».