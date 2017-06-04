Иосифа Кобзона ждут в числе почетных гостей на лермонтовском празднике под Пензой Культура

Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. Народный артист СССР, певец Иосиф Кобзон, поэт Андрей Дементьев, актеры театра и кино Дмитрий Певцов и Анатолий Белый, а также исполнительница народных песен Марина Девятова, как ожидается, примут участие в 46-м всероссийском лермонтовском празднике, который пройдет в музее-заповеднике «Тарханы» в Пензенской области 1 июля. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

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Мероприятие состоится под девизом «Он был счастливо одарен способностями к искусствам».

Праздник будет организован при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», основанного Алишером Усмановым.

Планируется, что на территории музея-заповедника будет функционировать несколько интерактивных площадок.

У музейно-просветительского центра развернется сеанс одновременной игры в шахматы, а начинающих ждет мастер-класс.

Вблизи ворот музея духовой оркестр будет играть мелодии первой половины XIX века. Сотрудники учреждения в костюмах лермонтовского времени обучат движениям всех, кто захочет исполнить тур вальса.

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На газоне перед дальним садом гости увидят настоящую баталию — две пары мастеров продемонстрируют боевые навыки владения клинком и дадут мастер-класс для начинающих.

Неподалеку от дома ключника состоится мастер-класс «Лепим из глины», а напротив сувенирной лавки сотрудники музея помогут посетителям получить представление об азах верховой езды.

Также в программе предусмотрен мастер-класс «Тарханские пейзажи на бумаге». Мероприятие пройдет на площадке центрального газона.

На веранде барского дома состоится интерактивная игра по подбору эпитетов в стихи М.Ю. Лермонтова.

С поэзией русских песен можно будет познакомиться на площадке у мельницы.