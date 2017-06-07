Книжные фестивали позволяют узнать о новых методах работы с читателями — Дмитрий Мурашов Культура

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Книжные фестивали, подобные завершившемуся в Москве мероприятию «Красная площадь», позволяют сотрудникам библиотек узнать о новых методах работы. Такое мнение ИА «PenzaNews» выразил ученый секретарь пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

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«Современный работник библиотеки — это не тот, кто просто выдает книгу читателю. Это его лоцман в море книг. Участие в таких фестивалях, как «Красная площадь», позволяет увидеть все многообразие книжной продукции России, познакомиться с главными авторами и трендами, комплектовать библиотеки лучшими изданиями. Для сотрудников Лермонтовки главный книжный фестиваль страны — это возможность увидеть современные технологии продвижения чтения, работы с читателем, чтобы затем их воплощать здесь во время нашей книжной выставки-ярмарки «Мир книг на пензенской земле», — сказал собеседник агентства.

По его словам, работа пензенской делегации, в состав которой также входили министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, директор областной библиотеки Марина Осипова и сотрудница учреждения Юлия Стешкина, была очень насыщенной.

«Министр участвовала в конференции «Культурная карта России: о механизмах развития инфраструктуры чтения в регионах», а библиотека представляла специальную программу, посвященную 125-летию учреждения. Мы работали на площадке №12, которая находилась напротив Мавзолея. После своей программы мы прошлись по рядам, где представляли продукцию разные издательства, и посетили информационно-культурные площадки, показавшиеся нам интересными. Марина Осипова побывала на церемонии награждения победителей общероссийского конкурса «Лучшие книги года», я посетил площадки, где выступали писатели Павел Басинский, автор книг о Льве Толстом, и Петр Алешковский, недавно приезжавший в Пензу. […] И, конечно, мы были на презентации книги Наины Ельциной «Личная жизнь», — сообщил Дмитрий Мурашов.

Он отметил, что в рамках работы площадки Пензенской области гостей проинформировали о библиотеке имени М.Ю. Лермонова, а затем представили «Купринскую энциклопедию» и сборник статей, писем и воспоминаний Константина Салтыкова под названием «Пенза — Петербург».

«Завершала программу библиотекарь и поэтесса Юлия Стешкина, прочитавшая свои стихи. Особенность площадок фестиваля — текучка их посетителей. Кто-то приходит, кто-то, послушав, уходит. Так было и у нас. Но, видимо, часть слушателей мы чем-то зацепили, потому что они были с нами до конца», — отметил Дмитрий Мурашов.

Говоря о самых ярких впечатлениях, ученый секретарь выделил выступление писателя Павла Басинского, который тонко и точно отвечал на вопросы слушателей.

«И я был впечатлен региональными издательствами России, представившими свою продукцию: Орловская область, Воронежская, Ростовская и другие. Отметил для себя, что регионы презентуют в основном литературу двух видов: либо краеведческую, либо детскую. И, конечно, продают книги своих местных прозаиков и поэтов. У них достойная полиграфия, и цены на продукцию на порядок ниже московских издательств», — резюмировал Дмитрий Мурашов.