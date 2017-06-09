В мэрии Пензы открыта фотовыставка «Огни родного города» Культура

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Передвижная тематическая выставка «Огни родного города» фотографа Александра Толкачева начала свою работу на третьем этаже администрации Пензы в пятницу, 9 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе торжественного открытия экспозиции мэр Виктор Кувайцев отметил, что выставка фотографий с ночными видами является хорошим началом череды мероприятий, запланированных в рамках празднования Дня России и Дня города.

«То, что здесь изображено […] — это облик города, который у всех вызывает восхищение в любое время суток. […] Это наши самые родные, самые узнаваемые места Пензы», — сказал он.

Глава администрации Пензы выразил благодарность Александра Толкачеву, отметив при этом его мастерство и трудолюбие.

«Я уверен, что эта выставка будет традиционно приурочена к празднованию великих праздников и событий — Дня России и Дня города, и уверен, что она найдет отклик у наших жителей, потому что она сделана с любовью к своему городу», — добавил Виктор Кувайцев.

В свою очередь Александр Толкачев пояснил, что хотел показать на фотографиях красоту родного города, и поблагодарил людей, которые сделали возможным проведение выставки — начальника управления культуры Пензы Веру Фейгину и директора центра русской хоровой и вокальной культуры Михаила Кокорина.

«Огромное спасибо Вам и Вашей команде — это я уже не как фотограф, а как житель города говорю. Я вижу, как город меняется, как он становится лучше, краше, как открываются скверы, делаются дороги. Самое замечательное, что сейчас возвращается символ нашего города — ласточка», — сказал Александр Толкачев, обращаясь к представителям власти.

Планируется, что в дальнейшем экспозиция будет показана в учреждениях культуры, образования, социального обслуживания и здравоохранения Пензенской области.