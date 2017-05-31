Стала известна программа мероприятий на День города в Пензе Общество

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Программа празднования Дня России и Дня города рассчитана в Пензе на четыре дня.

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Мероприятия, посвященные этим праздникам, начнутся в пятницу, 9 июня.

В этот день в мэрии будет организована фотовыставка «Огни родного города». На 10.00 в малом зале запланировано чествование сборной Пензенской области по настольному теннису. В 12.00 в торжественной обстановке будут вручены паспорта жителям Пензы, достигшим 14-летнего возраста, и гражданам, получившим российское гражданство. На 15.00 в киноконцертном зале «Пенза» намечен гала-концерт финалистов конкурса «Край талантов – 2017».

В субботу, 10 июня, на улице Московской начнет работать трехдневный фестиваль мастеров народного промыслового творчества «Канитель». Его участники разместятся на Фонтанной площади и в сквере «Копилка пословиц».

Кроме того, на Фонтанной площади с 12.00 до 17.00 состоится концертная программа творческих коллективов города.

В это же время в сквере имени Дениса Давыдова будет работать литературный привал, а с 14.00 начнутся выступления в рамках фестиваля «Музыка — улицам города». Два эти мероприятия продолжатся и в последующие праздничные дни.

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В воскресенье, 11 июня, планируется провести церемонию вскрытия капсулы с посланием потомкам у стелы «Росток».

На 15.30 намечено открытие сквера «45 меридиан», обустройство которого завершается на пересечении улиц Пушкина и Кулакова.

В 17.00 по улице Московской — от торгового центра «Арбат» до пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского — пройдут участники «Парада колясок». В его финальной точке в 17.30 начнется детская шоу-программа.

Основные торжества намечены на понедельник, 12 июня.

В этот день состоится открытие галереи почета Ленинского района Пензы, а также региона.

На Фонтанной площади с 10.00 будет проходить детский праздник с играми, конкурсами и мастер-классами. Концертная программа творческих коллективов стартует здесь в 12.30.

На площади Ленина с 12.00 будет проходить силовое шоу.

В сквере имени В.Г. Белинского в 11.00 начнет работу фестиваль общественных организаций «Добрая Пенза», на котором можно будет ознакомиться с деятельностью городских НКО.

В сквере Дениса Давыдова с 15.00 до 18.00 будет проходить парад оркестров.

Основной площадкой праздничных мероприятий станет Юбилейная площадь.

В 11.00 состоится торжественный пролог, где выступят официальные лица и пройдет чествование почетных граждан города.

В 11.30 пройдет парад Пензенского артиллерийского инженерного института. За ним последует парад молодежи и студентов, в котором примут участие граждане почти 50 государств.

С 12.00 и до самого вечера на площади будут организованы авторские выставки и мастер-классы. В частности, состоится чемпионат по запуску планеров и массовый мастер-класс по изготовлению арт-объекта «Пензенская ласточка».

С 16.30 на Юбилейной площади будет проходить кавер-фестиваль, в котором примут участие преимущественно пензенские коллективы. Затем запланирована дискотека на открытом воздухе.

Завершится праздник огненным шоу и фейерверком, который будет запущен с Западной поляны.