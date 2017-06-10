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В Пензе начал работу фестиваль творчества и рукоделия «Канитель»

17:23 | 10.06.2017 | Культура

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Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. III международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель», который объединил мастеров из разных регионов России и Белоруссии, начал свою работу в центре Пензы в субботу, 10 июня.

В Пензе начал работу фестиваль творчества и рукоделия «Канитель»

Фото: Penza-gorod.ru

Мероприятие стало одним из первых в череде торжеств, посвященных Дню России и Дню города.

Большой интерес для жителей и гостей Пензы представляет ярмарка товаров ручной работы, организованная в рамках фестиваля. Она развернута на улице Московской и Фонтанной площади.

В частности, на ней представлены изделия из дерева, металла и камня. В качестве музыкального сопровождения в месте проведения звучат народные мелодии.

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Среди тех, кто оценил работы мастеров, был мэр Виктор Кувайцев.

«В Пензе фестиваль проходит уже третий год. Время и опыт показывают, что мероприятие востребовано у горожан. Люди воспринимают это яркое событие с интересом, с удовольствием приобретают уникальные предметы ручной работы. Есть пожелание, чтобы было больше товаров из сельских глубинок. Нужно развивать самобытные ремесленные направления», — поделился он своими впечатлениями.

Виктор Кувайцев отметил, что мероприятие организовано на высоком уровне, и поблагодарил тех, благодаря кому оно состоялось.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, фестиваль «Канитель» продолжит свою работу 11 и 12 июня.
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