«Литературный привал» будет работать в Пензе каждые выходные Культура

Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Проект «Литературный привал», в рамках которого третий год подряд жителям и гостям Пензы предлагается посетить читальные залы под открытым небом, будет работать каждые выходные. Такое решение принял мэр Виктор Кувайцев.

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«Замечательный проект позволяет не только популяризовать чтение среди молодежи, но и привлечь внимание пензенцев к библиотекам, узнать об их ресурсах и услугах, наполнить досуг полезным содержанием. Он должен функционировать на постоянной основе, конечно, с учетом погодных условий», — сказал он в ходе посещения сквера имени Дениса Давыдова, где в минувшую субботу, 10 июня, был дан старт новому сезону проекта.

С учетом просьбы директора централизованной библиотечной системы города Пензы Галины Асеевой решено, что для организации «Литературного привала» по выходным будет использован сквер имени Дениса Давыдова, сообщает пресс-служба мэрии.