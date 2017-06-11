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«Литературный привал» будет работать в Пензе каждые выходные

09:43 | 11.06.2017 | Культура

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Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Проект «Литературный привал», в рамках которого третий год подряд жителям и гостям Пензы предлагается посетить читальные залы под открытым небом, будет работать каждые выходные. Такое решение принял мэр Виктор Кувайцев.

«Литературный привал» будет работать в Пензе каждые выходные. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Замечательный проект позволяет не только популяризовать чтение среди молодежи, но и привлечь внимание пензенцев к библиотекам, узнать об их ресурсах и услугах, наполнить досуг полезным содержанием. Он должен функционировать на постоянной основе, конечно, с учетом погодных условий», — сказал он в ходе посещения сквера имени Дениса Давыдова, где в минувшую субботу, 10 июня, был дан старт новому сезону проекта.

С учетом просьбы директора централизованной библиотечной системы города Пензы Галины Асеевой решено, что для организации «Литературного привала» по выходным будет использован сквер имени Дениса Давыдова, сообщает пресс-служба мэрии.
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