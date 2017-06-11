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Анастасия Баязитова стала замначальника управления культуры Пензы

20:49 | 11.06.2017 | Культура

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Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Бывший заместитель генерального директора телерадиокомпании «Экспресс» Анастасия Баязитова назначена замначальника управления культуры Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель ведомства Вера Фейгина в воскресенье, 11 июня.

Анастасия Баязитова стала замначальника управления культуры Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, Анастасия Баязитова приступила к работе в этой должности еще 25 мая.

Какой именно спектр вопросов входит в зону ответственности нового заместителя, глава управления культуры Пензы уточнять не стала.

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Анастасия Баязитова в разные годы работала редактором газеты «Комсомольская правда» и начальником информационно-аналитического отдела департамента информполитики и СМИ Пензенской области.

На протяжении последних четырех лет трудилась на ТРК «Экспресс» в ранге заместителя генерального директора.

Освободила данную должность весной 2017 года. На этом посту ее сменила Олеся Постных.

Вместе с тем на официальном сайте управления культуры Пензы Анастасия Баязитова в числе сотрудников пока не значится. В качестве заместителей Веры Фейгиной по-прежнему указаны два человека — Анна Нестерова и Михаил Кудимов.
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