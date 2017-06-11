Анастасия Баязитова стала замначальника управления культуры Пензы Культура

Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Бывший заместитель генерального директора телерадиокомпании «Экспресс» Анастасия Баязитова назначена замначальника управления культуры Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель ведомства Вера Фейгина в воскресенье, 11 июня.

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По ее словам, Анастасия Баязитова приступила к работе в этой должности еще 25 мая.

Какой именно спектр вопросов входит в зону ответственности нового заместителя, глава управления культуры Пензы уточнять не стала.

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Анастасия Баязитова в разные годы работала редактором газеты «Комсомольская правда» и начальником информационно-аналитического отдела департамента информполитики и СМИ Пензенской области.

На протяжении последних четырех лет трудилась на ТРК «Экспресс» в ранге заместителя генерального директора.

Освободила данную должность весной 2017 года. На этом посту ее сменила Олеся Постных.

Вместе с тем на официальном сайте управления культуры Пензы Анастасия Баязитова в числе сотрудников пока не значится. В качестве заместителей Веры Фейгиной по-прежнему указаны два человека — Анна Нестерова и Михаил Кудимов.