Собственника у «Экспресса» теперь стало два: мотофедерация и Вячеслав Постных Общество

Пенза, 22 января 2017. PenzaNews. Пензенский бизнесмен Вячеслав Постных приобрел 75% доли ООО «Фирма «Экспресс», которое является учредителем телеканала и радио «Экспресс», входящих в одноименный медиахолдинг. Мотофедерация (МФПО), которая с недавних пор называется региональной общественной организацией «Федерация мотоциклетного спорта Пензенской области» и была единственным учредителем компании, теперь имеет лишь четверть доли.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сделка по продаже состоялась еще в конце 2016 года, однако официально об этом широкой общественности стало известно только сейчас, когда соответствующая информация появилась в документах, копии которых имеются в распоряжении ИА «PenzaNews».

Уставный капитал ООО «Фирма «Экспресс» равен 8 млн. 982 тыс. 748 рублям: 75% доли составляет 6 млн. 737 тыс. 61 рубль, 25% — 2 млн. 245 тыс. 687 рублей.

По словам источника из близкого окружения губернатора Пензенской области, «решение согласовано с первым лицом» и направлено на повышение эффективности компании.

«Вячеслав Васильевич [Постных] — успешный предприниматель, грамотный управленец, имеет богатый опыт работы, в том числе в силовой структуре [УФСБ РФ по Пензенской области]. Он давно и хорошо знает нынешнего главу МФПО Игоря Валерьевича [Белоцерковского], являлся его помощником, когда тот был депутатом пензенской гордумы», — сказал собеседник агентства.

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Отвечая на вопрос о возможной смене генерального директора ООО «Фирма «Экспресс» Степана Парфенова, источник отметил, что речь об этом пока не идет.

«Если в этом будет острая необходимость, если будет найдена альтернатива, то да, это произойдет. Сейчас вопрос об этом не стоит. Есть определенные проблемы, но Парфенов работает — работает, как может. Тем более впереди заседание ФКК, на котором будет решаться судьба «21-й кнопки», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 8 июля 2016 года президентом мотоциклетной федерации Пензенской области (МФПО), которая на тот момент являлась единственным учредителем ООО «Фирма «Экспресс», осуществляющего деятельность в сфере радиовещания и телевидения, стал заместитель председателя правительства региона Василий Трохин.

До него данный пост занимал экс-губернатор, член Совета Федерации России Василий Бочкарев, который скончался после продолжительной болезни 22 июня.

В ноябре 2016 года президентом мотофедерации стал бывший депутат пензенской гордумы Игорь Белоцерковский. По некоторым данным, Василий Трохин был вынужден покинуть должность из-за «конфликта интересов».

Согласно сведениям, имеющимся в распоряжении ИА «PenzaNews», учредителями мотофедерации числятся два человека — Валентина Бочкарева и Вячеслав Шултаев, который ранее на сайте общественной организации значился как вице-президент.

В начале августа стало известно о смене собственника ООО «Максим», которое является учредителем двух СМИ — «Пенза-Пресс» и «Эхо Пензы», входящих в медиахолдинг «Экспресс».

С 26 июля 2016 года 99,9% доли компании владеет контролируемое региональной властью акционерное общество «Областной агропромышленный холдинг» (АО «ОАПХ»), а 0,1% — Иван Лопачев, который также является генеральным директором ООО «Максим». Уставный капитал юридического лица составляет 10 тыс. рублей.

До смены менеджмента единоличным собственником ООО «Максим» и одновременно гендиректором являлась Светлана Милованова. Ранее она работала главным бухгалтером мотоциклетной федерации Пензенской области.

В конце декабря 2016 года пензенский бизнесмен Вячеслав Постных приобрел 75% доли МФПО, 25% осталось у общественной организации, которая примерно в тот же период получила новое название — региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта Пензенской области».

В настоящее время руководителем медиахолдинга, который включает в себя телеканалы «Экспресс» и «РЕН Пенза», радиостанции «Эхо Пензы» и «Экспресс», а также сетевое издание «Пенза-Пресс», является Степан Парфенов.