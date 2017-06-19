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В Пензу прилетел Василий Лановой

12:47 | 19.06.2017 | Культура

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Народный артист СССР Василий Лановой прилетел в Пензу обычным рейсом авиакомпании «РусЛайн» в понедельник, 19 июня.

В Пензу прилетел Василий Лановой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Другие пассажиры самолета узнали в нем звезду советского кинематографа только по прибытии в пензенский аэропорт, где его встречали заместитель председателя правительства региона Олег Ягов, замглавы областного Минкульта Владимир Карпов, директор драматического театра имени А.В. Луначарского Александр Фомин, а также журналисты.

Представители власти поприветствовали актера и вручили народному артисту СССР букет цветов.

В ходе непродолжительного общения с прессой Василий Лановой отметил, что уже бывал в городе много раз.

«Я вновь в Пензе. До встречи вечером», — сказал он, пригласив всех на патриотическую акцию-концерт «Спасибо за верность, потомки!» в драмтеатр.

Артист пояснил, что эта программа посвящена ныне живущему поколению.

По словам Василия Ланового, со сцены прозвучат стихи, песни и отрывки из произведений русской классики.

«Все, что составляет суть, гордость и непобедимость русской культуры», — подчеркнул он.
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