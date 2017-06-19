Петр Алешковский подарил пензенской областной библиотеке 80 книг Культура

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Писатель Петр Алешковский подарил пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 80 книг, изданных в 2017 году.

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Большая часть изданий является художественной литературой — произведениями отечественных и зарубежных авторов. Кроме того, некоторые книги относятся к научной и научно-популярной литературе.

По словам ученого секретаря библиотеки Дмитрия Мурашова, это второй такой подарок Петра Алешковского.

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«Мы благодарны Петру Марковичу за такой подарок. […] Книги, подаренные им, пополняют фонд библиотеки, повышают интерес к чтению, их может взять каждый читатель лермонтовки», — отметил он.

Как сообщается на сайте библиотеки, среди подаренных книг — «Тайный год» Михаила Гиголашвили, «Хочу и буду» Михаила Лабковского, «Братья Райт. Люди, которые научили мир летать» Дэвида Маккаллоу, «Товарищ Керенский: антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март–июнь 1917 года)» Бориса Колоницкого и «Дебри» Алексея Иванова.