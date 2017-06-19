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Василий Лановой поделился впечатлениями от Пензы

21:20 | 19.06.2017 | Культура

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Прогулка по Пензе, в ходе которой экскурсовод Татьяна Кайманова рассказала об истории и основных достопримечательностях города, произвела сильное впечатление на народного артиста СССР, председателя попечительского совета акции «Бессмертный полк» Василия Ланового.

Василий Лановой поделился впечатлениями от Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я поражен, сколько знаменитых людей русской культуры были состыкованы с вашим городом. Это просто немыслимо!» — отметил он в ходе общения с журналистами перед началом концерта-акции «Спасибо за верность, потомки!» в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского вечером в понедельник, 19 июня.

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Василий Лановой пояснил, что ранее уже несколько раз уже посещал Пензу, однако как следует познакомиться с городом ему до сих пор не удавалось.

«Потрясающие храмы, конечно!» — подчеркнул народный артист СССР.

Василий Лановой добавил также, что днем с ним произошел курьезный случай — в пензенском ресторане, где он обедал, ему подарили бутылку итальянского вина, которую он потом случайно разбил.

«Это первый раз чтобы у меня [что-то] вырвалось из рук», — отметил актер.
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