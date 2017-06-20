Василий Лановой представил в Пензе концерт-акцию «Спасибо за верность, потомки!» Культура

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Народный артист СССР Василий Лановой выступил в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского с патриотическим концертом-акцией «Спасибо за верность, потомки!» вечером в понедельник, 19 июня.

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Увидеть знаменитого артиста, сыгравшего около 80 ролей, не на экране, а на сцене пришли более 1 тыс. пензенцев, которые заполнили большой зал, разместившись в том числе в ложах и на балконе. В партере по обеим сторонам пришлось установить дополнительные стулья.

Артиста зрители встретили стоя и бурно аплодируя.

Во время концерта Василий Лановой попросил осветителей не выключать свет в зале полностью, а оставить приглушенный.

«Я хочу видеть лица», — пояснил он.

83-летний актер отметил, что 1940-е годы врезались ему в память и оставили отпечаток на всю жизнь. Он добавил, что особенно ценит произведения, посвященные войне.

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Василий Лановой показал зрителям отрывки из своих фильмов, рассказал о коллегах по театру и кино, а также о наиболее запомнившихся моментах.

Кроме того, он прочел отрывок фрагмента о первом бале Наташи Ростовой из «Войны и мира», исполнил несколько стихотворений и песен, частности «Березовые сны».

Выступление народного артиста дополнили своими песнями солистка ансамбля Воздушно-десантных сил России Анна Ольхова и лауреат всероссийских и международных конкурсов вокалистов Кирилл Комаров.

По окончании концертной программы, которая длилась в общей сложности более полутора часов, Василий Лановой вручил свои портреты ветеранам Великой Отечественной войны Владимиру Керханаджеву, Анатолию Егорову, Валентину Малышеву и Михаилу Шкробу.

После этого на сцену поднялся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который поблагодарил артиста за достойный пример, который он подает молодежи.

«На его фильмах мы воспитывали своих детей, а сегодня наши дети воспитывают наших внуков», — сказал он, обращаясь к зрителям.

Иван Белозерцев вручил Василию Лановому благодарственное письмо за преданность делу, сохранение памяти, доблести и героизма народа и за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Артист в свою очередь подарил губернатору свою книгу «Летят за днями дни…»

После этого все присутствующие на сцене исполнили песню «От героев былых времен» из фильма «Офицеры».